Ученые выяснили, что клетки бурого жира продолжают делиться после рождения

11.12.2020, 13:42, Новости дня

Исследователи долгое время спорили, могут ли делиться клетки бурого жира после появления на свет, или же они развиваются только в утробе матери. Ученые из Масонского института медицинских исследований (MMRI) выяснили, что клетки бурого жира делятся еще примерно 1-2 недели после рождения, сообщает портал medicalxpress.com.

Бурый жир, также известный как коричневая жировая ткань, представляет собой особый тип жира, который «включается» (активируется), когда человек, к примеру, простудился, чтобы поддерживать температуру тела. Важно отметить, что бурый жир является биологическим топливом, которое может увеличить скорость метаболизма, уменьшить накопление белого жира и тем самым снизить склонность к ожирению.

Ранее считалось, что люди рождаются с ограниченным числом бурых жировых клеток. В недавней публикации в журнале Scientific Reports впервые указывается, что бурый жир может продолжать расти и делиться даже после рождения. Это открытие имеет большое значение, ведь теперь ученые могут попытаться увеличить общее количество этих клеток, чтобы предотвратить начало ожирения или уменьшить его негативные последствия.

Доктор Чжицян Линь, доцент и старший автор научной работы, вместе со своей исследовательской группой из Масонского института медицинских исследований (MMRI) подсчитали количество коричневых жировых клеток, присутствующих в организмах новорожденных животных. «В течение многих лет исследователи спорят о том, продолжает ли бурый жир расти после рождения – теперь мы можем с уверенностью сказать, что это так. Это открытие открывает совершенно новое направление для будущих достижений. Наш следующий шаг будет сосредоточен на выявлении сигналов, ответственных за развития и рост бурых жировых клеток. Также нам предстоит определить, сможем ли мы манипулировать экспрессией генов для получения большего количества таких клеток», – сказал д-р Линь.

В человеческом теле есть две основные формы жира: бурый (коричневый) и белый. Бурый жир действует как печь в теле, сжигая энергию и превращая ее в тепло. Белый жир действует как морозильная камера, сохраняя энергию для дальнейшего использования. Когда количество потребляемой энергии превышает затрачиваемую энергию, возникает ожирение. Это следствие энергетического дисбаланса, поскольку белый жир накапливает больше энергии, чем сжигает бурый.

В опубликованной научной работе впервые высказано предположение, что бурый жир продолжает делиться после рождения, хотя и в течение небольшого периода в 1-2 недели. Обладая этими знаниями, исследователи теперь могут изучить механизмы, которые позволяют бурому жиру расти, и, возможно, смогут изобрести способы его дальнейшего распространения в качестве средства контроля веса.