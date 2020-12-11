Пескова спросили о планах ввести локдаун в России

11.12.2020, 13:10, Новости дня

Планов вводить полный локдаун в РФ из-за пандемии коронавируса по-прежнему нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я, наверное, отошлю вас к вчерашним объяснениям вице-премьера Татьяны Голиковой, она все объяснила по смертности. Действительно, COVID добавил смертности, к общему великому сожалению», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, это мировая тенденция, однако в РФ по-прежнему не планируется вводить локдаун.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российское руководство не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом и постоянно ее обновляет.