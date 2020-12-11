 

“За изменение американской истории”. Байден и Харрис названы “Человеком года” по версии Time

11.12.2020, 10:12, Новости дня

“Человеком года 2020” по версии журнала Times стали победитель президентских выборов в США Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис. Об этом сообщается в статье главного редактора Time Эдварда Фельсенталя.

Он заявил, что Байден и Харрис объявлены “Человеком года” “за изменение американской истории, за демонстрацию того, что силы сопереживания превосходят ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире”.

Главред отметил, что “Человеком года” не раз становились президенты, но Харис стала первым вице-президентом, которому присудили это звание.

В шорт-лист, кроме Байдена, вошли нынешний президент Дональд Трамп; участники движения за расовую справедливость, возникшего после убийства афроамериканца Джорджа Флойда; а также главный инфекционист США Энтони Фаучи и все медики, борющиеся с пандемией COVID-19. 

В 2019 году Time назвал “Человеком года” шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Она стала самой молодой, кому было присвоено это звание, – на тот момент ей было 16 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Путин ответил на критику ограничений на распространение информации в Сети

31.07 / Взрыв произошел на АЗС на Кубани

22.11 / Москва и Ереван подписали регулирующие действия миротворцев документы

18.09 / Общество: Священнослужители отказались заново переучиваться

16.11 / Трамп заявил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов

26.08 / Прокуратура Башкирии обжаловала оправдание обвиняемых в изнасиловании дознавательницы

26.08 / Forbes подсчитал доходы российских блогеров в Instagram

24.06 / Стало известно, почему президент Киргизии в последний момент отказался от участия в параде в Москве

04.11 / Трамп заручился поддержкой более 50 млн избирателей

08.08 / Трамп заявил о нежелании РФ видеть его президентом США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска