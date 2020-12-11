Журнал Time присудил Байдену и Харрис звание «Человек года»

11.12.2020, 7:28, Новости дня

«Избранный президент» США Джозеф Байден и его кандидат на пост вице-президента Камала Харрис стали обладателями звания «Человек года» по версии американского журнала Time.

По оценке редакции Time, Байден «был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов», передает ТАСС. Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре тот набрал самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

Журнал в четверг огласил шорт-лист претендентов на это звание. Помимо Байдена, ими были действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Харрис в этот шорт-лист включена не была.

Напомним, в субботу Time назвал текущий год худшим в истории. На обложке нового выпуска журнал разместил перечеркнутые цифры 2020.