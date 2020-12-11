 

Журнал Time присудил Байдену и Харрис звание «Человек года»

11.12.2020, 7:28, Новости дня

«Избранный президент» США Джозеф Байден и его кандидат на пост вице-президента Камала Харрис стали обладателями звания «Человек года» по версии американского журнала Time.

По оценке редакции Time, Байден «был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов», передает ТАСС. Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре тот набрал самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

Журнал в четверг огласил шорт-лист претендентов на это звание. Помимо Байдена, ими были действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Харрис в этот шорт-лист включена не была.

Напомним, в субботу Time назвал текущий год худшим в истории. На обложке нового выпуска журнал разместил перечеркнутые цифры 2020.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Пушков предсказал влияние «ляпов» Байдена на исход выборов в США

03.07 / “Возможно, Одесса – следующий шаг”. Американский генерал Ходжес прогнозирует, что РФ попытается захватить юг Украины

25.08 / Россия завершила испытания новой системы предупреждения о ракетном нападении

22.07 / Генсека ООН обеспокоили отношения США и Китая

27.07 / Германия обязала въезжающих в страну сдавать тесты на коронавирус

31.07 / Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

05.10 / Стало известно о возможном иммунитете к COVID-19 после ОРВИ

01.09 / CNN – НАТО обвинило Россию в нарушении воздушного пространства альянса

12.09 / Индейцы убили бамбуковой стрелой ведущего эксперта по изучению коренных народов Бразилии

14.08 / Глава «Моссада» стал посредником при заключении соглашения ОАЭ и Израиля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска