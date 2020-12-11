Зюганов анонсировал выпуск сборника анекдотов «Коронавирус» к Новому году

11.12.2020, 7:28, Новости дня

Глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что к Новому году готовит сборник анекдотов «Коронавирус», а сам праздник встретит в кругу семьи, с домашним концертом.

«Я встречаю Новый год в кругу семьи, поздравляю друзей, однокашников. Мои близкие, внуки готовят свой домашний концерт. Я стихи пишу и учу, что-то им тоже почитаю. Готовлю новый сборник анекдотов, называется он «Коронавирус», – передает РИА «Новости» слова Зюганова.

Он добавил, что считает Новый год «самым лучшим праздником» и поводом собраться всей семьей.

«С наступлением Нового года всегда люди ждут добрых перемен, какого-то чуда. Год 2020 оказался очень сложным, злым, опасным. Давайте верить, что Новый год будет добрым и приятным», – отметил политик.

Напомним, в августе 2018 года Зюганов издал книгу на основе материалов Бильдербергского клуба.