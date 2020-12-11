Польша назвала своей победой переговоры о бюджете ЕС

11.12.2020, 4:46, Новости дня

Польша не пошла на уступки и считает своей победой результаты переговоров о бюджете ЕС, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Закончились ключевые переговоры. На кону было 770 млрд долларов (около 211 млрд долларов), благодаря которым мы сможем лучше и быстрее развиваться и сокращать дистанцию до богатейших государств Европы», – передает РИА «Новости» Моравецкого.

«Соглашение, о котором мы договорились, – это двойная победа. Во-первых, бюджет ЕС может вступить в силу, и Польша получит из него 770 миллиардов злотых. Второе – эти деньги в безопасности, потому что механизм условий был ограничен очень точными критериями. Сегодняшние условия блокируют возможность изменения этих правил в будущем вопреки Польше. Европейская комиссия будет обязана использовать критерии, точно соответствующие выводам Европейского совета, которые мы только что приняли», – добавил польский премьер.

«В согласованных сегодня условиях мы не уступили ни одной записи, согласованной несколько дней назад совместно с Венгрией и немецким президентством», – заключил Моравецкий.

Ранее Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом более 1 трлн евро, который Венгрия и Польша заблокировали.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.