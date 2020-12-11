 

Руководителя порта Черноморск задержали на взятке в $250 тыс.

11.12.2020, 1:16, Новости дня

10 декабря по подозрению в получении взятки в размере $250 тыс. задержали руководителя морского порта Черноморск. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. 

“Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов”, – говорится в сообщении. 

По информации правоохранителей, указанная компания вела переговоры с частными инвесторами, однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов.

“Поэтому руководитель порта, почувствовав серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него $250 тыс. как плату за “лояльность”, – отметили в НАБУ.

По данным следствия, чиновник действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил взятку для дальнейшей передачи должностному лицу порта Черноморск.

Чиновник и посредник задержаны, решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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