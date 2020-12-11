Туроператор «Русь-тур» заявил о прекращении работы

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11.12.2020, 0:16, Новости дня

Федеральное агентство по туризму исключило из Единого федерального реестра туроператоров компанию «Русь-тур» на основании заявления о прекращении из-за эпидемиологической ситуации ее туроператорской деятельности, сообщили в Ростуризме.

«Седьмого декабря 2020 года компанией ООО «Русь-тур» в Ростуризм было представлено заявление о прекращении своей деятельности, так как с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее ее осуществление не представляется возможным», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там уточнили, что «Русь-тур» является монотуроператором, специализирующимся на китайском направлении, компания хорошо зарекомендовала себя на рынке за годы работы. В начале связанного с COVID-19 кризиса в январе 2020 года туроператор проявил высокую ответственность и оперативно вывез всех туристов из КНР.

«На основании указанного заявления Ростуризмом было принято решение об исключении указанного туроператора из Единого федерального реестра туроператоров», – сообщили в ведомстве.

Решение Ростуризма позволит инициировать механизм возмещения реального ущерба через страховую компанию туроператора – ООО «Страховая компания «Согласие». Порядок обращения туристов в страховую компанию будет размещен на сайте Ростуризма в ближайшее время.

«В случае недостаточности финансового обеспечения будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в Ассоциации «Турпомощь». В адрес страховой компании и Ассоциации «Турпомощь» Ростуризмом готовятся соответствующие обращения», – отметили в Ростуризме.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, ссылаясь на данные Ростуризма, заявил, что российский турбизнес потерял 1,5 трлн рублей за последние полгода из-за коронавируса, на восстановление отрасли до докризисных показателей уйдет не меньше полутора лет.



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