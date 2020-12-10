Глава Гостаможни Рябикин о введении кассовых аппаратов: Весь мир живет в условиях тотальной фискализации

10.12.2020, 23:28, Новости дня

Глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин в интервью изданию LB.ua заявил, что поддерживает введение кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей.

“Весь мир живет в условиях тотальной фискализации. Это то, что сделала Грузия, что давным-давно сделала Италия. С момента пересечения границы товар учитывается, сопровождается во время транспортировки, во время нахождения на складе, во время перехода на оптовую базу, в момент передачи в розничную торговлю и до момента выписки за него фискального чека на продажу конечному потребителю. Это называется “сквозная фискализация”. Если кто-то заявляет меньшую стоимость и платит меньше таможенных сборов, он, соответственно, имеет меньшую себестоимость товара на выходе и заплатит больше налог на прибыль за счет того, что это все – соединяющаяся цепочка. Должна быть политическая воля все это соединить”, – отметил Рябикин.

По его словам, создание эффективной системы сквозного фискального контроля является приоритетной задачей.

“Общаясь сегодня с [главой Государственной налоговой службы Алексеем] Любченко, мы понимаем, что это первое, над чем необходимо работать: над системой сквозного фискального контроля от момента входа товара до момента его получения”, – подчеркнул Рябикин.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

1 декабря 2020 года, после того, как под стенами парламента прошла акция протеста предпринимателей, нардепы приняли за основу и во втором чтении законопроект, отсрочивающий до 1 января 2022 года обязательное применение регистраторов расчетных операций для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп.

7 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.