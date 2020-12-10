Умер известный итальянский футболист Паоло Росси

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10.12.2020, 23:28, Новости дня

Нападающий сборной Италии, выигравшей Чемпионат мира 1982 года, Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. Об этом 10 ноября сообщили в прямом эфире телеканала RAI Sport, на котором Росси работал экспертом.

“Очень печальная новость: Паоло Росси покинул нас. Незабываемый Паблито, который заставил всех нас полюбить тебя летом 82-го и который в последние годы был ценным и компетентным товарищем по работе в RAI. Покойся с миром, дорогой Паоло”, – сообщил заместитель директора RAI Sport Энрико Варриале на своей странице в Twitter. 

Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni.
R.i.p. caro Paolo.

— enrico varriale (@realvarriale) December 10, 2020

Жена футболиста, Федерика Каппеллетти, разместила в своем аккаунте в Instagram фотографию себя и своего супруга сопроводив текстом: “Per semper” (навсегда). 

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Публикация от Federica Cappelletti (@cappellettifederica)

Причину смерти она не назвала.

Росси играл на позиции форварда. Он выступал, в частности, за “Ювентус”, “Милан”. В 1982 году обрел всемирную славу, когда сборная Италии во многом благодаря ему выиграла Чемпионат мира. В финале он забил первый гол, когда Италия победила Германию со счетом 3:1.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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