 

КС Украины отказался открывать производство по обращению нардепов, считающих незаконным “карантин выходного дня”

10.12.2020, 22:34, Новости дня

Большая палата Конституционного Суда Украины 10 декабря приняла решение не открывать производство по представлению народных депутатов относительно конституционности ограничения работы бизнеса во время “карантина выходного дня”.  Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

“Вынесено определение об отказе в открытии конституционного производства по делу в части конституционного представления”, – говорится в заявлении.

В КС Украины 23 ноября поступило конституционное представление от 48 нардепов относительно соответствия Конституции отдельных положений постановления Кабмина об ужесточении карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

В представлении утверждается, что введенными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан вследствие запрета работать одним, в то время как другие граждане работают, написала в Facebook представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

“Карантин выходного дня” в Украине действовал в течение трех уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября). В эти дни были закрыты непродовольственные магазины и развлекательные заведения, заведения общественного питания работали только навынос. 

2 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о “позитивном эффекте” от запрета, но продлевать “карантин выходного дня” правительство не стало.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 29 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”.

По состоянию на 10 декабря в Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 371 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 470 пациентов с COVID-19, а 465 021 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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