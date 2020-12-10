 

Глава Гостаможни Рябикин: Мы не сделаем таможню идеальной ни за месяц, ни за год, ни даже за три года

10.12.2020, 22:34, Новости дня

Глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин в интервью изданию LB.ua заявил, что украинскую таможню даже за три года невозможно сделать идеальной.

“На таможне, помимо государства, во всем мире кто-то зарабатывает. К сожалению, это факт. Мы должны понимать, что ни в течение месяца, ни в течение года или даже трех лет мы не сделаем таможню идеальной. Но, объявляя некие принципы и правила работы, мы должны последовательно сформулировать политику и реализовывать полное неприятие любых контрабандных операций, полное неприятие коррупции”, – подчеркнул Рябикин.

Он отметил, что каждый сотрудник таможни должен осознавать неотвратимость наказания за коррупционные действия.

“Человек должен знать: если он берет деньги, рано или поздно будет наказан. Да, мы не поймаем его сегодня, может, и через год или даже три года, но когда-то – поймаем. Как юрист могу подтвердить: принцип неотвратимости наказания является базовым. Здесь должна быть последовательность, и это должно быть донесено до каждого сотрудника”, – сказал Рябикин.

18 ноября Кабинет Министров Украины назначил генерального директора Международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы Украины.

В марте 2017 года Рябикин стал генеральным директором государственного предприятия “Международный аэропорт Борисполь (Киев)”, в 2005–2006 годах он занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины. Рябикин также был народным депутатом третьего созыва, работал в Киевской горгосадминистрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.

Постоянного главы у таможенной службы не было с марта этого года, когда уволили Максима Нефьодова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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