В НАТО опровергли совместные с Россией учения

10.12.2020, 22:28, Новости дня

НАТО не планирует совместных учений с Россией, поскольку практическое сотрудничество с Москвой приостановили еще в 2014 году, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«Наше практическое сотрудничество приостановлено вследствие нелегальной аннексии Крыма у Украины Россией в 2014 году», – передает РИА «Новости» слова Лунгеску.

Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что корабли Военно-морских сил РФ впервые за десять лет проведут учения со странами НАТО у берегов Пакистана. Маневры пройдут в феврале, в них, как сообщалось, примут участие в том числе США, Великобритания, Китай, Япония, Турция.

В последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями НАТО в 2011 году у берегов Испании в рамках учений «Болд Монарх».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о совместных учениях кораблей Военно-морского флота РФ со странами НАТО.