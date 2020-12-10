 

В НАТО опровергли совместные с Россией учения

10.12.2020, 22:28, Новости дня

НАТО не планирует совместных учений с Россией, поскольку практическое сотрудничество с Москвой приостановили еще в 2014 году, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«Наше практическое сотрудничество приостановлено вследствие нелегальной аннексии Крыма у Украины Россией в 2014 году», – передает РИА «Новости» слова Лунгеску.

Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что корабли Военно-морских сил РФ впервые за десять лет проведут учения со странами НАТО у берегов Пакистана. Маневры пройдут в феврале, в них, как сообщалось, примут участие в том числе США, Великобритания, Китай, Япония, Турция. 

В последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями НАТО в 2011 году у берегов Испании в рамках учений «Болд Монарх».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о совместных учениях кораблей Военно-морского флота РФ со странами НАТО.



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