 

В McDonald’s в центре Одессы неизвестный угрожал взорвать гранату

10.12.2020, 21:40, Новости дня

10 декабря в McDonald’s на улице Дерибасовской в Одессе полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать гранату в кафе. 

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции. 

В релизе сказано, что мужчина, держа руку под курткой, угрожал взорвать гранату и требовал вызвать правоохранителей. Полиция ввела спецоперацию “Гром”, в течение нескольких минут переговоров со злоумышленником его задержали. 

Гранаты у мужчины, согласно сообщению, не было. 

“Информация о взрывном устройстве была ложной. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь”, – сказано в релизе. 

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет. 

ВИДЕОВидео: Поліція Одещини / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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