Виктория Бекхэм рассказала, что думает о своей будущей невестке – дочери американского миллиардера Пельтца

10.12.2020, 19:52, Новости дня

Британский дизайнер Виктория Бекхэм в интервью, которое размещено 9 декабря на YouTube-канале Lorraine заявила, что не может дождаться свадьбы своего старшего сына Бруклина Бекхэма.

Отвечая на вопрос о том, как относится к избраннице сына – актрисе Николе Пельтц, которая является дочерью американского миллиардера Нельсона Пельтца, – Бекхэм заявила, что и мечтать не могла о такой невестке.

“Он так счастлив рядом с ней, они оба очень счастливы. Она прекрасная девушка, очень милая, добрая. Такая приятная, теплая, замечательная-замечательная. Мы и мечтать не могли, что Бруклин встретит настолько обворожительную девушку. Так что мы очень-очень счастливы. Мы любим ее”, – заверила дизайнер.

ВИДЕОВидео: Lorraine / YouTube

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин сделал предложение Пельтц в июле 2020 года, она ответила ему согласием. В октябре стало известно, что пара перенесла свадьбу на 2022 год. Причиной решения стало нежелание влюбленных ограничивать себя в количестве гостей из-за пандемии коронавируса. Свадьба состоится в американском поместье Бекхэмов, расположенном во Флориде.

8 декабря стало известно, что будущие молодожены подписали брачный контракт.