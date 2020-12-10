 

Комитет рекомендовал Раде увеличить штрафы за некоторые преступления против журналистов

10.12.2020, 19:52, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект №3633 об усилении ответственности за некоторые виды преступлений против журналистов. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Документ предусматривает увеличение штрафа за умышленное препятствование законной журналистской деятельности с 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) до 500–1000 минимумов (8,5–17 тыс. грн). Штраф за какое-либо влияние на журналиста для препятствования его деятельности может быть увеличен с 200 необлагаемых минимумов до 1–2 тыс. (с 3,4 тыс. грн до 17–34 тыс. грн.). За те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору, предусмотрен штраф в размере 34–51 тыс. грн (в действующей Уголовном кодексе – 3,4–8,5 тыс. грн).

Этот законопроект в первом чтении был принят Верховной Радой 4 ноября. 

По данным на начало ноября, за 2020 год украинские правоохранители начали досудебное расследование по 173 уголовным производствам, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов.

В индексе свободы прессы, который ежегодно публикует организация “Репортеры без границ“, Украина занимает 96-е место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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