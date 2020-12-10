Врач назвала главные причины снижения детской смертности в России

10.12.2020, 19:46, Новости дня

Повсеместное внедрение современных технологий в роддомах и больницах, а также реализация нацпроекта «Здравоохранение» позволили снизить детскую смертность в России. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД замдиректора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им Кулакова Минздрава Марина Шувалова, комментируя опубликованные в четверг данные Росстата.

«Для снижения смертности среди новорожденных были приняты национальные проекты, в том числе и «Здравоохранение», были построены перинатальные центры практически во всех субъектах РФ. И конечно, современные технологии, которые повсеместно распространяются в наших роддомах и больницах, тоже дают позитивный эффект», – отметила заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава РФ Марина Шувалова.

Что касается списка из почти тридцати субъектов РФ, в которых в октябре был замечен рост младенческой смертности, то Шувалова призвала не спешить критиковать работу врачей этих регионов. По ее мнению, судить о динамике по данным одного месяца в принципе еще рано – надо дождаться статистики за год.

«Ряд регионов из тех, кто показал высокую смертность в октябре, имели в целом низкую годовую смертность ранее, поэтому говорить о том, что там все сильно ухудшилось по одному месяцу не стоит», – предупредила Шувалова.

Как сообщил в четверг Росстат, младенческая смертность (дети до 1 года) в октябре снизилась по сравнению с октябрем 2019 года на 17,2%, а по сравнению с сентябрем 2020 года младенческая смертность в октябре снизилась на 36 детских смертей.

Наибольшее снижение младенческой смертности показали: Республика Алтай (на 87,5%, с восьми смертей младенцев в октябре 2019 года до одной смерти в октябре 2020 года). Камчатка (снижение на 80%, с пяти младенческих смертей в октябре 2019 года до одной в октябре 2020 года), Саратовская область (снижение на 73,3%, с 15 до четырех за аналогичный период), Приморский край (на 71,4%, с 14 до четырех).

Между тем, в 29 регионах младенческая смертность выросла. Наибольший рост отмечен в Ленинградской области, в Хабаровском крае, в Орловской области и Карелии.

В абсолютных величинах наибольший прирост младенческой смертности в Дагестане – с 25 младенческих смертей в октябре 2019 года до 36 в октябре 2020 года. В семи регионах младенческая смертность в октябре 2020 года не зафиксирована. Ранее сообщалось, что в РФ впервые с начала 2020 года зафиксирован прирост рождаемости: в сентябре родились 130,4 тыс. младенцев, это больше показателя за сентябрь 2019 года.

Шувалова подчеркнула, что показатели детской смертности никак не коррелируют с пандемией. «Новорожденные не так подвержены влиянию вируса, как взрослые, в особенности лица старше 50 лет, то есть группа риска. Поэтому не думаю, что эти данные как-то коррелируют с пандемией. Стоит отметить, что у нас по-прежнему работает отдельная служба по оказанию профильной помощи – и перинатальные центры, и родильные дома сохранили свою рабочую мощность в течение года, их не перепрофилировали на борьбу с COVID-19. Наши медики оказывали будущим мамам точно такую же профильную помощь, как и раньше», – сказала Шувалова.