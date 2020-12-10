 

В Финляндии произошла авария на АЭС, остановился один из реакторов

10.12.2020, 18:06, Новости дня

10 декабря в 12.22 на атомной электростанции “Олкилуото”, расположенной на западе Финляндии, произошла аварийная остановка энергоблока №2, проинформировала управляющая компания Teollisuuden Voima Oyj (TVO). 

В пресс-службе компании заверили, что ситуация не представляет опасности для окружающей среды и людей. 

Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии назвало аварию серьезной. Причиной аварийной остановки энергоблока предварительно считается отказ системы очистки воды реактора станции. 

“Сейчас ситуация стабильная, и электростанция находится в безопасном состоянии. Радиация не попала в окружающую среду”, – сказано в релизе. 

АЭС Олкилуото расположена на одноименном острове на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в сентябре 1978 года, второй – в феврале 1980-го, сказано на сайте TVO. Компания готовится к вводу в эксплуатацию третьего энергоблока, ожидается, что он начнет производить электроэнергию в марте 2022 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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