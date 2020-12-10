 

В Латвии изобретен робот, уничтожающий сорняки

10.12.2020, 18:00, Новости дня

Новый латвийский аппарат самостоятельно движется по полям, находит среди посевов сорняки и уничтожает их при помощи лазера. Устройство работает на основе нейросети и искусственного интеллекта, сообщили его создатели из Латвийского университета естественных наук.

По мнению специалистов, такая техника пригодится в небольших фермерских хозяйствах. Разумеется, стоить машина будет недешево. Но разве мало тратят фермеры на ядохимикаты и организацию процесса обработки своих полей?

К тому же новая технология предоставляет отличный бонус. Выращенный урожай оказывается чистым, свободным от химии. Поэтому в Европе его можно продать значительно дороже и быстрее. Ученые полагают, что робот быстро окупится.



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