 

В лесах Амазонии обнаружили древние поселения

10.12.2020, 18:00, Новости дня

Древние поселения до сих пор скрывались под густой растительностью в лесах бассейна реки Амазонки. Поэтому их не было видно ни из космоса, ни с борта самолета. Однако ученые, заметив странные деревни, тут же взялись за их исследование.

По предварительным данным, поселения были основаны между 1700 и 1300 годами нашей эры. Но самое главное, что здесь жили представители неизвестной культуры.

Если сделать план местности, получится, что деревня заточена в почти идеальную окружность. Поселение напоминает большой часовой циферблат, в котором дороги проведены так, будто солнечные лучи должны показывать время суток, говорят специалисты. Это странная традиция, но она подтверждает разнообразие ранних форм человеческой цивилизации, уточняют представители науки.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Врач-инфекционист рассказал, почему некоторые молодые люди тяжело переносят COVID-19 и как нельзя его лечить в домашних условиях

02.11 / Франция собралась запретить турецкие националистические организации

12.10 / Армения предупредила о последствиях переброски Турцией боевиков в Карабах

16.07 / Подписчики не поверили в коронавирус Аниты Цой

27.09 / Воскресный референдум грозит Швейцарии катастрофой в отношениях с ЕС

09.08 / В Беларуси “большая” вероятность Майдана – Венедиктов

04.10 / Пашинян посоветовал Европе ждать Турцию «возле Вены»

01.08 / Полицейские начали проверку после нападения на туристов с нагайкой на крымском пляже

14.10 / Стало известно, кому следует с осторожностью применять вакцину «Вектора»

02.12 / Германия спешит обойти санкции США за “Северный поток – 2”, создав климатический фонд – Bild

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска