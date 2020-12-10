В лесах Амазонии обнаружили древние поселения

10.12.2020, 18:00, Новости дня

Древние поселения до сих пор скрывались под густой растительностью в лесах бассейна реки Амазонки. Поэтому их не было видно ни из космоса, ни с борта самолета. Однако ученые, заметив странные деревни, тут же взялись за их исследование.

По предварительным данным, поселения были основаны между 1700 и 1300 годами нашей эры. Но самое главное, что здесь жили представители неизвестной культуры.

Если сделать план местности, получится, что деревня заточена в почти идеальную окружность. Поселение напоминает большой часовой циферблат, в котором дороги проведены так, будто солнечные лучи должны показывать время суток, говорят специалисты. Это странная традиция, но она подтверждает разнообразие ранних форм человеческой цивилизации, уточняют представители науки.