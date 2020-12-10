США призвали РФ освободить украинского политзаключенного Марченко

10.12.2020, 17:02, Новости дня

США призывают Россию освободить украинского политзаключенного Александра Марченко. Об этом посольство США в Украине написало в Facebook 10 декабря.

“Отмечая День прав человека, мы призываем Россию освободить украинского политзаключенного Александра Марченко, которого российский суд приговорил к многолетнему заключению по сфабрикованным обвинениям. Справедливый суд в прозрачной системе правосудия является общепризнанным правом человека”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158573397861936

В конце ноября 2020 года стало известно, что Марченко в России приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает “Радіо Свобода”. Марченко захватили в декабре 2018 года во время его поездки в оккупированный Донецк, позже передали его на границе предтсавителям ФСБ России. После этого в отношении украинца оформили административный арест за якобы незаконную работу в РФ, а позже открыли уголовное дело за якобы контрабанду оружия.