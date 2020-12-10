Американист указал на сильнейший конституционный кризис в США

10.12.2020, 14:02, Новости дня

«Ситуация в США напоминает то, что было в Америке перед гражданской войной. Речь не идет о начале новой войны Севера и Юга, но такие исторические параллели можно проводить», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Так он прокомментировал обращение 17 американских штатов в Верховный суд США в поддержку иска генпрокурора Техаса Кена Пакстона о признании недействительными итогов выборов президента США. Позже иск поддержал Дональд Трамп.

«В этом иске мы видим сильнейший конституционный кризис, которого в США не было последние 100-150 лет. Американские штаты пошли друг против друга, и теперь их противоречия могут быть разрешены только в Верховном суде», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

По мнению Дудакова, Верховный суд «планирует объединить иск 17 штатов с недавним иском Трампа и рассмотреть все вместе в начале следующей недели». «Однако сроки, очевидно, поджимают, ведь выборщики назначаются уже сейчас, а 14 декабря их коллегия утвердит нового президента США. Если Верховный суд экстренно не вмешается в ситуацию, то уже ничего не поделаешь. Если же суд все-таки аннулирует итоги голосования, то вопрос выбора президента ляжет на плечи Конгресса, который в январе проголосует по партийной системе», – объяснил политолог.

Собеседник считает, что сложившаяся в США ситуация «очень напоминает то, что было в Америке перед гражданской войной». «Конечно, речь не идет о начале новой войны Севера и Юга, но такие исторические параллели можно проводить. Налицо крайняя политическая поляризация в обществе. «Республиканская Америка» саботирует избрание Байдена, из-за чего можно предположить даже сецессию 17 несогласных штатов», – спрогнозировал Дудаков.

Политолог также упомянул о налоговом расследовании в штате Делавэр в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена. «Делавэр – демократический штат с демократической прокуратурой, поэтому вряд ли к этому приложил руку Трамп или кто-то из республиканцев. Скорее всего, расследование началось как минимум в прошлом году, но было оглашено только сейчас, когда Джо Байдену больше не грозит поражение на выборах», – заключил Дудаков.

Ранее генпрокурор Техаса Кен Пакстон призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в четырех штатах, где победителем признали Джозефа Байдена. Генпрокурор Техаса выразил уверенность, что Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин «воспользовались пандемией нового коронавируса, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года».

Иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона о признании недействительными итогов выборов поддержали представители 17 штатов.

Кроме того, адвокаты Дональда Трампа подали ходатайство в Верховный суд США с требованием включить его в иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов. В документе Трамп также утверждает, что власти каждого из четырех штатов-ответчиков либо изменили, либо не выполнили свое законодательство при проведении голосования.