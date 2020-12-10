 

Партия “Слуга народа” показала рекордно низкий результат на выборах в областных центрах – КИУ

10.12.2020, 13:36, Новости дня

Провластная партия “Слуга народа” показала рекордно низкий результат на местных выборах в областных центрах Украины. Об этом 10 декабря в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины.

КИУ проанализировал количество депутатских мандатов, полученных “Слугой народа” на местных выборах 25 октября 2020 года, “Блоком Петра Порошенко” на выборах 25 октября 2015 года и Партией регионов на выборах 31 октября 2010 года. Комитет сравнил также количество избранных мэров.

“В целом “Слуга народа” получила меньше депутатских мандатов в областных центрах и в Киеве, чем Блок Петра Порошенко и Партия Регионов. По результатам местных выборов 2020 года, лишь 13% избранных депутатов были выдвинуты партией “Слуга народа”. Это меньше, чем в БПП (19%) и втрое меньше, чем в Партии Регионов (38%)”, – сказано в сообщении.

По данным КИУ, самый высокий результат партия власти показала в Полтавском госовете (21% избранных депутатов были выдвинуты “Слугой народа”) и Запорожском горсовете (20%). По 19% депутатов “Слуги Народа” избраны в горсоветы Сум, Черкас, Херсона.

“Партия не имеет ни одного местного депутата во Львове и Ивано-Франковске, в Тернополе – только 7% депутатов от состава совета, в Хмельницком, Чернигове и Киеве – по 10% депутатов. Впервые за последние годы правящая партия не получила ни одного депутатского мандата в отдельных областных центрах”, – подчеркнули в комитете.

По информации КИУ, в 2015 партия Блок Петра Порошенко получил высокое представительство в Киеве (43% депутатов), Житомире (26%) и Одессе (22%). В 2010 году Партия Регионов получила много мандатов в Донецке (94% депутатов) и Луганске (80%).

“Слуга народа” не получила ни одной должности городского головы в областных центрах Украины. Для сравнения: в 2015 году от БПП были избраны пять городских голов, в 2010 году от Партии Регионов – 10″, – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4744838898891162

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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