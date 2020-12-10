 

“Девчата все скромные, нарядные”. Галкин показал своих подруг из прошлого

10.12.2020, 11:48, Новости дня

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой, опубликовал в Instagram черно-белые архивные снимки школьных лет.

“1989 год. 18 марта в моей школе был день XIX века. Бал, литературный салон и т.д. На первой фотке я мазурю или полонезю, уже не разберешь, на второй чего-то играю, на третьей слушаю в цилиндре, на четвертой наши барышни. Прекрасно было!” – написал он. 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики отреагировали на пост.

“И правда барышни! Так все натурально. Такое запоминается на всю жизнь. Наверное, талантливые педагоги были”, – написал li_li3199.

“А девочки какие… Прямо как княжны… Ну и сам благородного вида… Породу и хлоркой не выведешь…” – отметил sfinks72.

“Девчата все скромные, нарядные”, – прокомментировала sitnikova6368.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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