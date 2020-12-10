Россия, Китай, США и Япония проведут совместные военно-морские учения

10.12.2020, 10:26, Новости дня

Корабли Военно-морских сил РФ проведут учения со странами НАТО у берегов Пакистана впервые за десять лет, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

«В учении «АМАН-2021», кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы флота.

Инициаторами отработки совместных действий выступили Военно-морские силы Пакистана, на территории которого пройдет международное учение в феврале 2021 года. Свое участие в учениях подтвердили представители более 30 стран, из которых порядка десяти задействуют свой корабельный состав, а остальные отправляют официальных наблюдателей.

ВМФ РФ будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

По данным флота, целями учений АМАН-2021 является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками.

В последний раз корабли ВМФ РФ действовали вместе с кораблями НАТО в 2011 году у берегов Испании в рамках учений «Болд Монарх».