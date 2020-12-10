 

Грузины перевели из РФ на родину за десять лет 5,3 млрд долларов

10.12.2020, 10:26, Новости дня

Грузинские эмигранты, работающие в России, в 2011-2020 годах перевели на родину 5,374 млрд долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Примечательно, что бюджет Грузии на 2021 год запланирован на уровне 5,5 млрд долларов.

Что касается других стран, откуда больше всего переводят в Грузию деньги эмигранты, то на втором месте идет Греция – 1,6 млрд долларов за десять лет, передают грузинские СМИ со ссылкой на данные Национального банка.

Далее Италия – 1,5 миллиардов и США – около 1,2 млрд долларов.

По разным данным, в Россию из Грузии после распада СССР выехало от полумиллиона до миллиона человек.



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