 

Ученый рассказал о предстоящих в 2021 году солнечных и лунных затмениях

10.12.2020, 8:38, Новости дня

Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2021 году, некоторые из них можно будет наблюдать на территории России, сообщил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

«В 2021 году будет четыре затмения: два солнечных и два лунных. 26 мая – полное лунное затмение. 4 декабря – полное солнечное затмение, оно будет в районе Антарктиды. 10 июня будет кольцеобразное солнечное затмение. Наконец, частное лунное затмение будет наблюдаться 19 ноября», – передает ТАСС слова Язева.

В РФ можно будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, его будет видно на территории Якутии. Как рассказал Язев, Луна не сможет заслонить Солнце полностью, поэтому его края будут ярко светить. В ноябре жители Иркутска в случае благоприятных погодных условий смогут наблюдать частное лунное затмение.



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