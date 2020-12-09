В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

09.12.2020, 23:20, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 74 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 9645 человек.

Днем ранее в Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом.

В среду руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко подтвердил утечку данных о переболевших COVID-19 жителях столицы. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.