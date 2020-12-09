МИД Украины согласовал с Беларусью допуск украинцев для лечения

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09.12.2020, 22:20, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9 декабря сообщил о решении проблемы допуска украинских граждан в Беларусь с целью лечения. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины согласовало с белорусскими властями допуск украинских граждан в Беларусь с целью лечения на период введенных официальным Минском временных ограничений пересечения наземной границы, сказано в сообщении.

“С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказалось в ситуации неопределенности после решения Беларуси закрыть наземную границу. Особенно те, кому необходима трансплантация. Я немедленно поручил нашему посольству в Минске решить проблему. Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями. Я рад сообщить, что проблема решена”, – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, у украинских граждан, которые имеют соответствующие документы от белорусских медицинских учреждений, не возникнет проблем с пересечением границы.

“Это касается не только критически важных операций, но и поездок с целью медицинского обследования”, – подчеркнул Кулеба.

Беларусь 29 октября временно ограничила въезд на свою территорию через наземные контрольные пункты пропуска лиц из Латвии, Литвы, Украины и Польши. В пограничном комитете Беларуси подчеркнули, что причиной такого решения стала “сложившаяся эпидемическая обстановка в сопредельных странах”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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