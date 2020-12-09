Труханов заболел COVID-19

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09.12.2020, 22:20, Новости дня

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19. 

“Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию – до выздоровления и получения отрицательного результата”, – написал он на своей странице в Facebook.

Он сказал, что пока чувствует себя нормально. Труханов подчеркнул, что будет работать в телефонном режиме.

“Еще раз прошу одесситов придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию. На сегодняшний день это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких”, – добавил одесский мэр.

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/3545054948923488

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.

В Одесской области зафиксировано 54 123 случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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