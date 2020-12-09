 

Германия оценила свои потери от санкций против России

09.12.2020, 21:32, Новости дня

Германия ежегодно теряет миллиарды евро из-за антироссийских санкций, сообщил глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен на онлайн-конференции «Оценка российских санкций».

«Германия, как следует из исследования, теряет в год 5,4 млрд евро, и это происходит каждый год», – сообщил Бергхаузен, имея в виду исследование, проведенное экономическим институтом в Мюнхене IFO, сделанное по заказу ТПП Дюссельдорфа, о последствии санкций ЕС и США, а также о встречных мерах, принятых Россией, для экономики Германии и Европы. «Нужно сказать, что это много, на уровне ЕС это уже 20 млрд», – приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что только «в регионе Дюссельдорф это 318 млн евро» ежегодно.

Авторы исследования полагают, что отмена европейских санкций против РФ имела бы наибольший экономический эффект для немецких компаний, прежде всего, на востоке ФРГ. Это связанно с «интенсивностью торговых связей» между Восточной Германией и Россией. Таким образом, снятие санкций «могло бы внести вклад в выравнивание Востока с экономически более сильным Западом». Так, из-за санкций страдают более 60% связанных с продажами предприятий в Саксонии.

По словам главы ТПП, экономика подчинена политическим решениям по вопросу о санкциях против России, однако «нужно заниматься тем, что это значит для очень важной для Дюссельдорфа торговли с Россией». Бергхаузен пояснил, что что тесное сотрудничество с партнерами в Москве, в том числе в течение 20 лет – по линии торгово-промышленных палат, «затронуто в особой степени» вследствие санкций. «Практически теряем ежегодно эти 318 млн», – сообщил он.

В конце ноября источник сообщал, что Европейский союз намерен продлить санкции против РФ на полгода по стандартной процедуре в ходе саммита ЕС. В среду стало известно, что ни одна из стран Евросоюза не высказалась против очередного продления экономических санкций против России.



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