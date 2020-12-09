Директор Национальной разведки США прогнозирует конфронтацию с Китаем

09.12.2020, 21:22, Новости дня

Китай готовится к конфронтации с США на неопределённый срок, полагает глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф. По его словам, в борьбе за мировое господство Пекин делает ставку на кражу новейших промышленных и военных разработок. Как отмечает Fox News, китайский шпионаж уже сказывается на уровне жизни простых американцев.

На прошлой неделе в The Wall Street Journal была по-своему выдающаяся обзорная статья. В ней предельно ясно сформулирована суть угрозы, которую представляет для нас Китай. Статья написана знающим человеком — директором Национальной разведки Джоном Рэтклиффом.

Он назвал Коммунистическую партию Китая, цитирую, «величайшей угрозой демократии и свободе по всему миру со времён Второй мировой войны». Это удивительная статья! Если не читали, прочтите, она того стоит. Мы скоро обсудим её с директором Рэтклиффом.

Вот что он написал: «Разведданные ясно говорят о том, что Пекин намерен доминировать над Соединёнными Штатами и остальной планетой в экономическом, военном и технологическом плане. Его метод экономического шпионажа я называю так: «воруй, воспроизводи, вытесняй». Китай ворует у американских компаний их интеллектуальную собственность, воспроизводит технологию, а потом вытесняет американские фирмы с мирового рынка».

Это не просто юридические разногласия, у этого есть реальные последствия для миллионов американских рабочих, для нашего уровня жизни, для будущего заработка ваших детей. Рэтклифф отметил, что в 2018 году китайский производитель ветряных двигателей украл коммерческую тайну массачусетской инфраструктурной компании под названием American Semiconductor. Прямым последствием этой кражи стало то, что American Semiconductor потеряла в цене более миллиарда долларов и вынуждена была сократить 700 рабочих мест. И это произошло не из-за беспечности компании American Semiconductor. Это произошло потому, что она стала жертвой кражи.

Такое происходит повсюду, в том числе в Пентагоне. Рэтклифф пишет, цитирую: «Китай также крадёт американскую засекреченную оборонную информацию, помогая агрессивному плану председателя Си Цзиньпина сделать Китай самой продвинутой в военном отношении мировой державой. По данным разведки США, Китай даже проводил испытания на людях в рядах Народно-освободительной армии, надеясь создать солдат с улучшенными биологическими возможностями. Для Пекина в борьбе за могущество не существует этических рамок».

Поразительно. Мы знаем, к чему это ведёт, и в статье Рэтклиффа об этом говорится прямо. Цитирую: «Пекин готовится к конфронтации с США на неопределённый срок… Вашингтон тоже должен быть готов… Лидеры должны работать, преодолевая межпартийный раскол, чтобы понимать угрозу, говорить о ней открыто и принимать соответствующие меры».

Дата выхода в эфир 07 декабря 2020 года.