Ученый предсказал последствия самого активного солнечного цикла в истории

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09.12.2020, 20:38, Новости дня

«Их только называют «пятнами», а ведь на самом деле это активные области, которые живут по своим законам электродинамики», – сказал газете ВЗГЛЯД глава центра космической погоды для нужд аэронавигации при институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова Вячеслав Буров, комментируя обнаружение учеными рост числа солнечных пятен.

Ученые из Национального центра атмосферных исследований выяснили, что в следующем солнечном цикле на поверхности Солнца появятся от 210 до 260 пятен, что в два раза превышает предыдущие расчеты. Исходя из этого, исследователи сделали вывод, что следующий цикл будет одним из самых активных в истории.

«Это на нас, обычных людях, абсолютно никак не отразится. Более того, количество пятен на солнечном диске должно расти и в следующем году, а еще через год их будет еще больше. Это как раз называется цикл солнечной активности. Сейчас мы находимся в самом минимуме. Дальше, в течение 4–5 лет количество пятен будет только расти», – говорит Буров.

Он также подчеркивает, что сложно сказать, 260 пятен это много или мало, поскольку многое зависит от характеристик этик затемнений. То есть площадь, которую покрывает одно большое пятно может быть в 3 раза больше, чем 100 маленьких солнечных пятен.

«Точно могу сказать, что на нашу биологическую жизнь это влиять не будет, как, впрочем, и на работу технических систем. Эти пятна ни плохие и ни хорошие как для нас, так и для Солнца. Они существуют соответственно с тем, как просто живет само Солнце. Это выход на поверхности магнитного поля», – рассказывает собеседник.

Ученый объясняет, что это магнитное поле как бы уменьшает движение частиц, поэтому на солнечном диске и образуются более холодные участки – темные пятна, которые видны в оптическом диапазоне.

«Их только называют «пятнами», а ведь на самом деле это активные области, которые живут по своим законам электродинамики, магнитного поля и прочим. То есть никаких фатальных событий из-за увеличения их количества не ожидается и не должно быть», – подытожил Буров.

Ранее заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук Сергей Кузин рассказал, что недавняя вспышка на Солнце и дошедшее до Земли облако плазмы не представляют опасности для здоровья людей, но могут сказаться на работе космической техники. 



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