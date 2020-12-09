Die Welt – в ЕС планируют новые санкции против Турции — но согласия пока нет

09.12.2020, 19:38, Новости дня

На предстоящей встрече глав стран — членов ЕС Франция собирается выдвинуть предложение по новым санкциям против Турции, пишет Die Welt, ссылаясь на собственные источники. Планируется добавить в санкционный список новых людей, которым будет запрещён въезд в ЕС и чьи счета будут заблокированы. Впрочем согласовать санкции будет непросто, отмечает издание: для этого нужен консенсус, а такие страны ЕС, как Германия, Италия, Испания и Мальта, выступают за продолжение диалога с Анкарой.



Reuters

Незадолго до встречи министров иностранных дел стран ЕС, состоявшейся в минувший понедельник, Реджеп Эрдоган отправил в Брюссель своё послание, пишет Die Welt. В нём он отметил, что Турция не уступит «угрозам и давлению» со стороны ЕС и не допустит «нового империализма».

Атмосфера на встрече министров иностранных дел стран ЕС была накалённой, отмечает издание: переговариваясь за закрытыми дверями, глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что за последние месяцы Турция осуществила «слишком много провокаций». Его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, говоря об Эрдогане, гневно отметил, что турецкий лидер «насмехается над нами». Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подытожил обсуждение, заявив, что Турция не поменяла своего поведения.

Как пишет Die Welt, за последние месяцы Турция поставляла оружие в Ливию, нарушая эмбарго ООН, а также продолжала опасные манёвры в восточной части Средиземного моря, предъявляя свои претензии на расположенные там газовые месторождения. Ещё год назад Турция проводила военную операцию на севере Сирии, а недавно в военном плане поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией. В середине октября страны ЕС предприняли ещё одну попытку договориться с Анкарой, пообещав укрепление экономических отношений в обмен на сближение Анкары с курсом Брюсселя. Однако десять дней спустя Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров, после того как Эммануэль Макрон резко отреагировал на убийство французского учителя исламистским террористом.

Ссылаясь на собственные источники, Die Welt пишет, что на предстоящей встрече глав стран — членов ЕС французское правительство представит конкретное предложение по новым санкциям против Турции. При этом жёсткие экономические санкции, как и оружейное эмбарго, предложенное Грецией, пока не обсуждаются. Вместо этого планируется расширить чёрный список лиц, которым будет запрещён въезд и чьи активы будут заморожены. Париж также рассчитывает вводить санкции против высокопоставленных турецких чиновников и политиков, в случае если Эрдоган не изменит своего курса.

Однако важная деталь состоит в том, что для одобрения санкций требуется консенсус, отмечает издание. Между тем, такие страны ЕС, как Германия, Италия Испания и Мальта, считают, что с Анкарой необходимо поддерживать переговоры, а также усиливать турецкие проевропейские силы. Представители этих стран отмечают, что экономические санкции против Турции, в первую очередь, ударят по населению.

Между тем, экономическая ситуация в Турции и так крайне тяжела, отмечает Die Welt. Примерно 3 миллионов турецких граждан потеряли работу из-за пандемии. Резко выросли цены на продукты питания.