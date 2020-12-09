Ученый Губанов отказался от адвоката без встречи с ним

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09.12.2020, 18:30, Новости дня

Ученый-физик Анатолий Губанов, подозреваемый в государственной измене, отказался от своего нового адвоката Ольги Динзе. Юрист сообщила, что он не провел с ней ни одной встречи.

«Я попыталась посетить Губанова в СИЗО «Лефортово». Однако мне не дали этого сделать, а вместо этого дали его письменный отказ от моих услуг. Это при этом, что ранее я заключила соглашение с родственниками Анатолия Александровича на представление его интересов, они мне сказали, что он уведомлен об этом. Причина отказа мне не ясна, но я имею основания полагать, что этот отказ был не добровольный», – отметила Динзе ТАСС.

Адвокат отметила, что намерена обжаловать отказ в беседе с ученым черед судом. Она пояснила, что имеет право на встречу с подзащитным для оформления его согласия на защиту либо для того, чтобы он лично сообщил об отказе от услуг. «В противном случае нет никаких доказательств того, что отказ был добровольным», – подчеркнула Динзе.

Лефортовский суд Москвы 3 декабря санкционировал арест Губанова, подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК РФ). Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Сообщалось, что ФСБ подозревает ученого в передаче секретных российских разработок в авиационной промышленности. Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового гражданского самолета. Источник сообщал, что спецслужбы засекретили всю информацию по уголовному делу в отношении Губанова.



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