 

В Украину вернулись двое граждан, захваченных в Ираке в 2017 году – Офис президента

09.12.2020, 17:21, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал возвращение на родину украинских граждан Евгения Фоменкова и Александра Санпитера, которых захватили и удерживали в плену на территории Ирака с июля 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Их возвращение  стало возможным благодаря совместной работе Офиса президента, Министерства иностранных дел и других государственных структур. Зеленский координировал процесс освобождения Фоменкова и Санпитера, сказано в сообщении.

“Приветствую Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи, наконец-то они смогут встретить Рождество вместе. Хочу, чтобы каждый украинец знал: мы помним обо всех, кто незаконно удерживается в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они поскорее вернулись на родину. Украинское государство будет бороться за каждого своего гражданина, за каждого человека, попавшего в беду”, – сказал президент.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что возвращение украинцев состоялось накануне Международного дня прав человека.

“Это напоминание всем нашим гражданам, которые пребывают в плену в любом государстве, в том числе в российском плену и на оккупированных частях Украины – Донецкой, Луганской областей и Крыма, и их семьям, что возвращение возможно и обязательно состоится. И поэтому ждем всех дома”, – отметила она.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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