Посла РФ вызвали в МИД Израиля после интервью местной газете

09.12.2020, 17:36, Новости дня

Посла РФ Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля после интервью газете Jerusalem post о нерешенном израильско-палестинском конфликте.

«Глава политико-стратегического департамента МИД Алон Бар сегодня вызвал на встречу посла РФ в Израиле Анатолия Викторова. Бар категорически возразил против высказываний посла Викторова, опубликованных в интервью газете Jerusalem post от 8 декабря», – приводит РИА «Новости» сообщение внешнеполитического ведомства Израиля.

Глава российской дипмиссии сообщил в интервью изданию о том, что не Иран, а нерешенный израильско-палестинский конфликт дестабилизирует обстановку в регионе. «Проблема региона не в активности Ирана, а в отсутствии взаимопонимания между странами и несоблюдении резолюций ООН в арабо-израильском и палестино-израильском конфликтах», – приводит газета слова Викторова.

Представитель израильского внешнеполитического ведомства разъяснил послу России, что такие заявления «не отвечают реалиям Ближнего Востока, которые неоднократно обсуждались на политических переговорах по дипломатическим каналам между странами», отмечается в заявлении МИД Израиля.

В свою очередь Викторов заявил, что собирается направить газете письмо с разъяснением своей позиции, поскольку некоторые его высказывания были переданы неточно, говорится в заявлении израильского ведомства.

Напомним, 27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.

Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Москва осудила убийство ученого. Иранские «Аль-Кудс» собрались мстить за убийство Фахризаде.