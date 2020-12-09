 

Boeing 737-8 MAX выполнил первый авиарейс после разрешения возобновить полеты

09.12.2020, 17:36, Новости дня

Американский Boeing 737-8 MAX совершил полет впервые после разрешения возобновить перелеты, рейс выполнил борт бразильской авиакомпании GOL.

Первый за 20 месяцев коммерческий рейс этого самолета прошел по маршруту Сан-Паулу – Порту-Алегри, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Практически все места в лайнере, который рассчитан на 186 пассажиров, были заняты.

Авиакомпания сообщала, что позволит обменять билет тем пассажирам, которые не захотят лететь на этой модели самолета.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая.

Однако за июнь Boeing получила лишь один заказ на самолет, это на восемь лайнеров меньше, чем в предыдущем месяце.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В Конгрессе США потребовали немедленно ввести санкции против России

01.10 / Мирные жители погибли при бомбежке ВС Азербайджана в Карабахе

24.10 / Армения заявила о бомбардировке Азербайджаном города в Карабахе

31.07 / Euronews – Азербайджан и Турция начали масштабные военные учения с участием ВВС

13.07 / CNBC – команда американской футбольной лиги «Вашингтон Редскинз» отказалась от противоречивого названия

18.09 / В ресторане в центре Киева прогремел взрыв

13.10 / Ученые уловили возможный сигнал темной материи

12.09 / Российские водители стали отказываться от Аи-95

06.08 / Справляется хуже других — две трети американцев недовольны борьбой Трампа с пандемией

20.07 / Разумков сдал тесты на коронавирус после заражения Бутусова. Они были на одном шоу 16 июля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска