ЕС усовершенствует Визовую информационную систему

09.12.2020, 17:00, Новости дня

Совет Европейского союза и Европарламент предварительно согласовали политические пункты проекта реформы визовой информационной системы (VIS) для выдачи шенгенских виз. Технические аспекты должны быть согласованы до конца года. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Так, в VIS, кроме данных о краткосрочных визах, будут вносить информацию о долгосрочных визах и видах на жительство, чтобы властям было проще проверить их подлинность и срок действия.

Кроме того, в VIS будет включен скан страницы с биографическими данными владельца проездного документа. “Это будет способствовать возвращению граждан третьих стран, незаконно находящихся в ЕС: если их проездной документ будет недействителен в момент возвращения на родину, копия документа в VIS может быть признана третьими странами в качестве доказательства гражданства“, – отметили в пресс-службе.

Новые правила выдачи виз или ВНЖ позволят проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в базах по безопасности и миграции, включая Шенгенскую информационную систему (SIS), систему въезда-выезда (EES), ETIAS, Eurodac, базах Европола и Интерпола.

Также будет снижен с 12-ти до шести лет возраст для снятия отпечатков пальцев у детей и введен верхний возрастной предел для снятия биометрических данных – отпечатки пальцев лиц старше 75 лет в визовую информационную систему вноситься не будут.

VIS была запущена в 2011 году для помощи визовым, пограничным и миграционным службам ЕС в проверке граждан третьих стран, которые хотят получить краткосрочную шенгенскую визу.

В мае 2018 года Еврокомиссия предложила реформировать регламент VIS.