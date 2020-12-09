 

В Киеве посреди дня похитили юриста и требовали с него $800 тыс.

09.12.2020, 17:00, Новости дня

8 декабря около 13.00 в Киеве неизвестные похитили юриста и требовали с него вернуть несуществующий долг в $800 тыс. (22,5 млн грн). Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Инцидент случился на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы. Как выяснили правоохранители, злоумышленники под предлогом встречи выманили сотрудника юридической фирмы, которая оказывала юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы, на встречу в условленное место. Когда он прибыл на собственном автомобиле в супермаркет на улице Княжий Затон, его силой затолкали в его же автомобиль и скрылись.

По дороге похитители требовали у него возврата несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль, отметили правоохранители.

Полицейские задержали четырех подозреваемых. Также начато досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – разбой (ст. 187), вымогательство (ст. 189), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и незаконное завладение транспортным средством (ст. 289).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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