 

Пандемия коронавируса не помешала традиционному забегу Санта-Клаусов

09.12.2020, 16:56, Новости дня

Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, в немецком городке Михендорф прошёл традиционный забег Санта-Клаусов. Как передаёт NTD, количество участников мероприятия было уменьшено с нескольких тысяч до пары сотен человек, которые бежали в масках и с соблюдением социальной дистанции.

В немецком городке Михендорф проходит традиционный забег Санта-Клаусов. Правда, масштаб ограничен из-за карантинных мер. Как правило, в мероприятии участвует более тысячи человек. В этот раз — несколько сотен. При этом участники бегут с учётом социального дистанцирования.

УДО ГРЁЦНЕР, председатель бегового клуба Михендорфа: Из-за пандемии коронавируса наш ежегодный забег не может состояться в привычном формате. Обычно 1000—1200 участников бегают по узким улочкам, а в этот раз мы не хотели собирать столько людей. Никто из нас не хочет брать на себя ответственность за это, риск слишком высок.

Участники также бегут в масках, по разным графикам и без общей стартовой линии.

Ранее в Михендорфе проходил самый многочисленный забег Сант в Европе. Его участники хотели вдохновить людей заниматься спортом не только летом, но и зимой. В этот раз, хотя Сант гораздо меньше, праздничное настроение и любовь к спорту они передали.

СЕБАСТЬЯН СТОЛЛ, участник забега: Мы бегали на протяжении многих лет, с самого начала. И нам очень жаль, что в этом году забег не может состояться в обычном режиме. Но мы хотели оказать некоторую поддержку членам нашего бегового клуба, которые обычно организовывают красивое мероприятие.

Забеги Санта-Клаусов традиционно проходят и в других городах мира.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2020 года.



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