Путин заявил о превышении инфляцией целевого ориентира ЦБ

09.12.2020, 16:42, Новости дня

Инфляция в РФ поднялась выше целевого ориентира Центробанка, это произошло из-за ряда объективных факторов, сообщил президент Владимир Путин.

Инфляция поднялась выше порога в 4,4%, сообщил глава государства в ходе совещания с правительством, передает ТАСС.

К числу объективных факторов, повлиявших на ситуацию, президент отнес закрытие предприятий в пандемию и ослабление рубля, информирует РИА «Новости».

Также Путин указал, что доходы россиян снизились, рынок труда испытывает нагрузку, а цены на базовые продукты растут.

Вместе с тем он подчеркнул, что все инструменты сдерживания роста цен известны, необходимо реагировать своевременно. Важны конкретные меры, отметил президент.

Ранее в ходе совещания президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.