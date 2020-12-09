 

На Украине объявили локдаун с 8 по 24 января

09.12.2020, 16:42, Новости дня

Строгий карантин будет введен на Украине с 8 по 24 января 2021 года включительно, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы примем решение относительно дополнительных ограничений в следующем году. (…) Было принято решение о том, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения», – передает слова украинского премьера ТАСС.

2 декабря Шмыгаль заявил, что правительство Украины решило не продлевать карантин выходного дня, действующий с 14 ноября. При этом министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил, что Украина должна как можно скорее ввести жесткий карантин сроком не менее трех недель.



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