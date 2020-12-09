 

Щербина: Жесткий локдаун с 8 января будет до той же жопы, что и “карантин выходного дня”

09.12.2020, 14:18, Новости дня

Вы будете смеяться, но во власти таки обсуждается вопрос введения жесткого карантина с 8 января. Источники “РБК-Украина” подтверждают существование такой идеи, которая сейчас проговаривается.

Я так понимаю, логика в том, чтобы дать народу отпраздновать праздники и не мотать нервы.

Это фантастика, конечно. Дать публике отфестивалить, как ей нравится с 25-го по 8-е, а потом закрыть магазы, ТРЦ, рестораны, сферу развлечений и прочее. Гуляем как в последний раз и грохнем бизнес.

С точки зрения здравого смысла этот жесткий карантин будет до той же жопы, что и “карантин выходного дня”. Придется потом делать втрое меньше государственных тестов, чтобы и так несчастную статистику под “победу над COVID-19” подвести. А бабла на частные тесты у народа и так не будет.

Понятно, что основному электорату праздники важнее бизнеса и дохода. Пережитки родоплеменного строя преодолеть не сумели по сей день. Но к февралю электорат может сильно удивиться, когда оливье закончится.

Зато героический Кабмин формально прикроет себе задницу. В этом вижу главный и, в сущности, единственный смысл этого мероприятия.

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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