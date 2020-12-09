Президент МАУ Дыхне признан лучшим антикризисным менеджером года по версии Delo.ua

09.12.2020, 14:18, Новости дня

Президент авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) Евгений Дыхне признан лучшим антикризисным менеджером 2020 года по версии рейтинга “Топ 100: Рейтинги крупнейших”, пишет Delo.ua.

В номинации “Антикризисный менеджер” Дыхне занял первое место.

“В первый месяц на должности президента МАУ вместе с командой топ-менеджмента оптимизировал маршрутную сеть, в результате чего в начале 2020 года компания привлекла сверхплановые поступления в $11 млн. В январе 2020 года прошёл через трагедию сбитого иранскими военными самолета рейса PS752. А с началом карантина реализовал антикризисную программу реструктуризации расходов, оптимизации штата и минимизации расходов авиакомпании”, – говорится в материале.

В общем рейтинге “25 лучших топ-менеджеров” Дыхне занял 19-е место.

Финальный рейтинг формировался из трех оценок: экспертного жюри (60%), редколлегии (20%) и голосования на сайте Delo.ua (20%). Эксперты оценивали кандидатов по пяти критериям: эффективное управление, эмоциональный интеллект, внедрение инноваций, стратегическое мышление, антикризисное управление.

Дыхне стал президентом МАУ в сентябре 2019 года, до этого был первым заместителем гендиректора аэропорта Борисполь и исполнял обязанности гендиректора. Также работал директором по организации пассажирских перевозок компании “Укрзалізниця”.