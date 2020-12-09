 

Интервью Бацман с Гройсманом. Где и когда смотреть

09.12.2020, 14:18, Новости дня

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выйдет интервью с бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. 

Как сообщила “ГОРДОН” журналистка, интервью продолжалось более часа. Трансляция начнется в 18.00 на канале “Алеся Бацман”.

Во время интервью Гройсман говорил о коронавирусе, карантине и ошибках власти, о главных достижениях и неудачах президента Украины Владимира Зеленского, о госбюджете на 2021 год, коррупции, переговорах с МВФ, отношениях с бывшим президентом Петром Порошенко, скандале со взяткой, а также о своих президентских амбициях и о том, чем сейчас занимается. 

“Если бы было предложение [от Зеленского] занять пост премьер-министра, я бы сказал “нет”… Я думаю, что с любым кандидатом [на эту должность] должен быть очень сложный и очень длинный разговор: что нужно делать, чего ожидают, какие у нас есть инструменты и на что можно опираться в парламенте. Есть много кандидатов, которые хотели бы быть премьер-министром. Я не хочу быть номинальным премьер-министром, я хочу быть премьер-министром (если так сложится), который будет иметь ответственность и результат”, – сказал политик. 

Гройсман родился в 1978 году в Виннице. Окончил Винницкий институт региональной экономики и управления (специальность – юриспруденция), Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – юриспруденция) и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – управление общественным развитием). 

После окончания школы в 1994 году стал коммерческим директором винницкого рынка “Юность”, который принадлежал его отцу.

В 2002 году начал политическую карьеру – стал самым молодым депутатом Винницкого городского совета. С 2006-го по 2014 год Гройсман был мэром Винницы. В феврале – ноябре 2014 года работал вице-премьером – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Арсения Яценюка. В октябре 2014 года попал в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко, после избрания в парламент стал спикером и занимал этот пост до назначения премьер-министром в апреле 2016 года. Главой правительства Гройсман был до августа 2019 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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