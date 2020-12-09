В Киеве избили нардепа Юрченко – СМИ

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09.12.2020, 14:18, Новости дня

В Киеве избили внефракционного народного депутата Александра Юрченко. Об этом 9 декабря сообщает “Обозреватель” со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел сегодня в Голосеевском районе. Отмечается, что на нардепа напали двое злоумышленников.

“Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen”, – рассказал собеседник.

Он также добавил, что в городе объявлен план “Перехват”.

5 ноября в Верховной Раде Юрченко подрался с исключенным из парламентской фракции “Слуги народа” нардепом Гео Леросом. После потасовки Юрченко написал на Лероса заявление в Офис генпрокурора.

21 сентября 2020 года Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. По данным Национального антикоррупционного бюро, нардеп “в завуалированной форме” попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции “Слуга народа”, а также допросили в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает “больше показательных посадок” по коррупционным делам и что Юрченко “обязательно сядет в тюрьму”.

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.

25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. Тогда на него надели электронный браслет. 4 ноября с нардепа браслет сняли.

Фракция “Слуга народа” 1 сентября исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Андрея Ермака назвал “агентом ГРУ Российской Федерации”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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