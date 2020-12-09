 

Компания Mushkin представила твердотельный накопитель Alpha формата М.2

09.12.2020, 14:12, Новости дня

Объем памяти в новом твердотельном накопителе модели Alpha, выпущенном компанией Mushkin, составляет 8 Тб. Как сообщил во время официальной презентации устройства производитель, в данном случае используется формат М.2.

Накопители уже можно заказывать на официальном сайте компании. Пользователям предлагают две версии: на 4 и 8 Тбайт. Габариты устройства – 22 на 80 миллиметров.

Скорость чтения информации составляет, соответственно, 3200 и 3400 Мб/с. Запись производится в темпе 3000 Тб/с. Как утверждают специалисты, устройство должно работать в течение 1,5 млн часов. Хватит его надолго, говорят представители компании. Кроме того, производитель предоставляет гарантию на три года. Цена – 650 или 1300 американских долларов.



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