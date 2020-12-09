Умные часы Huawei Watch GT 2 Pro обзавелись калькулятором

09.12.2020, 13:18, Новости дня

Источники в китайской компании Huawei сообщают, что новые версии смарт-часов Watch GT 2 Pro будут выпускаться с калькуляторами. Эта простая и давно используемая в электронных гаджетах функция до сих пор отсутствовала в устройстве.

Чтобы настроить калькулятор, достаточно связать данный девайс со смартфоном, используя приложение Huawei Health. Затем в разделе «Устройства» выбрать «часы» и настроить «калькулятор».

Напомним, что модель Watch GT 2 Pro относится к классу дорогих смарт-устройств. В частности, гаджет помещен в титановый корпус с керамическим основанием. Экран выпущен по AMOLED-технологии. Защита от физических воздействий осуществляется сапфировым стеклом. Гаджет поддерживает сто режимов тренировок.