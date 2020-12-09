Госдума приняла закон о прекращении полномочий парламентария из-за иностранного гражданства

09.12.2020, 13:06, Новости дня

Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон, согласно которому полномочия депутата или сенатора могут прекратить в случае выявления иностранного гражданства или несоблюдения сенатором требования о сроке проживания в субъекте России.

Изменения вносятся в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», передает РИА «Новости».

Согласно проекту, новым основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата указывается установление фактов, «свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий сенатора РФ, депутата ГД».

Согласно действующей редакции закона эта норма касается выявления фактов наличия иностранных счетов и вкладов. В предложенной редакции проекта это может касаться выявления иностранного гражданства или несоблюдение сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта России.

Также проектом исключаются положения о приостановлении военной и правоохранительной службы на период осуществления полномочий сенатора РФ и депутата ГД, а также о предоставлении прежнего места работы после истечения срока полномочий парламентария.

Кроме того, в проекте уточняется, что при исчислении срока полномочий сенатора, необходимого для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, учитывается период, в течение которого соответствующим органом власти региона принимается решение о наделении полномочиями следующего члена СФ. Этот срок не может превышать двух месяцев. Действие этих положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.